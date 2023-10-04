В Бурятии продолжают стремительно дорожать квартиры на «вторичке»

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали стоимость жилья на вторичном рынке в 70 российских городах, где насчитывается более 300 тысяч человек. В среднем по России квадратный метр за третий квартал 2023-го (с июля по сентябрь) подорожал на 2,2%, а с начала года – на 7,3%, до 103 055 рублей.
Сами квартиры наценились на 3% и 8,3% соответственно – до 5 миллионов 534 тысяч.
В Улан-Удэ за «квадрат» жилья на вторичке просят примерно 105 390 рублей. За три последних месяца он стал дороже на 3,4%, с начала года – на 10,3%. Саму квартиру в столице Бурятии сегодня можно приобрести примерно за 5 миллионов 603 тысячи (на 5,7% и 13,4% соответственно).
Чита расположилась на 14-й строчке из 70-ти. Там за квадратный метр в старых домах придётся выложить 116 729 рублей, за жильё в среднем – 6 миллионов 532 тысячи (+8,3% за год), в Иркутске (13 место) – 117 640 и 6 миллионов 328 тысяч соответственно (прирост за год – 7,7%).
По данным портала, с июля по сентябрь и «квадрат», и квартиры в старых домах подорожали в 66 городах и подешевели лишь четырёх.
- В конце лета покупатели, ожидавшие роста ипотечных ставок после повышения ключевой ставки Центробанка, устроили на рынке «вторички» кратковременный ажиотаж. Продавцы, заметив выросший интерес к их объектам, быстро сориентировались в ситуации и подняли цены, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. – Однако с октября и до конца таких вспышек не ожидается, поскольку банки уже подняли ставки. Цены на вторичную недвижимость до нового года больше не будут расти и, более того, могут начать «остывать».