В Бурятии продолжают стремительно дорожать квартиры на «вторичке»



В Улан-Удэ за «квадрат» жилья на вторичке просят примерно 105 390 рублей. За три последних месяца он стал дороже на 3,4%, с начала года – на 10,3%. Саму квартиру в столице Бурятии сегодня можно приобрести примерно за 5 миллионов 603 тысячи (на 5,7% и 13,4% соответственно).



Чита расположилась на 14-й строчке из 70-ти. Там за квадратный метр в старых домах придётся выложить 116 729 рублей, за жильё в среднем – 6 миллионов 532 тысячи (+8,3% за год), в Иркутске (13 место) – 117 640 и 6 миллионов 328 тысяч соответственно (прирост за год – 7,7%).



По данным портала, с июля по сентябрь и «квадрат», и квартиры в старых домах подорожали в 66 городах и подешевели лишь четырёх.



- В конце лета покупатели, ожидавшие роста ипотечных ставок после повышения ключевой ставки Центробанка, устроили на рынке «вторички» кратковременный ажиотаж. Продавцы, заметив выросший интерес к их объектам, быстро сориентировались в ситуации и подняли цены, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. – Однако с октября и до конца таких вспышек не ожидается, поскольку банки уже подняли ставки. Цены на вторичную недвижимость до нового года больше не будут расти и, более того, могут начать «остывать».

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали стоимость жилья на вторичном рынке в 70 российских городах, где насчитывается более 300 тысяч человек. В среднем по России квадратный метр за третий квартал 2023-го (с июля по сентябрь) подорожал на 2,2%, а с начала года – на 7,3%, до 103 055 рублей.Сами квартиры наценились на 3% и 8,3% соответственно – до 5 миллионов 534 тысяч.