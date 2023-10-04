На детской площадке в Улан-Удэ устроили «мусорный» субботник

Там уже вторую неделю валяются мешки с отходами и сухими листьями
За каждым структурным подразделением и подведомственными городской администрации учреждениями закрепили свой участок для уборки. Соответствующее распоряжение подписали власти Улан-Удэ.
Управляющим организациям предстоит осушить затопленные подвалы, очистить их и чердаки зданий, остеклить окна в и отремонтировать двери в подъездах, привести в порядок мусороприёмные камеры, контейнерные площадки, дворовые выгребные ямы и туалеты и разгрести мусор во дворах.
Сотрудники комбината по благоустройству будут вывозить отходы из мест общего пользования после экологических акций и субботника, а управление административного контроля проконтролирует, как организации занимаются уборкой территорий.
Недавно в рамках месячника облагородить решили двор у дома № 2 на улице Пржевальского. Однако мешки с собранной там сухой травой, листьями и различными отходами так и не вывезли и они, по словам местных жителей, уже вторую неделю «украшают» детскую площадку.
Улан-удэнцы рассказали об этом «мусорном» субботнике активистам регионального отделения Народного фронта. Общественники побывали на месте и заодно проверили состояние игровой зоны. И пришли к неутешительным выводам. Так, установленные на площадке подвесные качели небезопасны. Под ними есть бетонные блоки и при падении дети рискуют получить серьёзные травмы.
Не хватает и демпферов у качелей-балансиров, смягчающих приземление. Список со всеми выявленными недочётами «фронтовики» уже направили в мэрию. Они попросили вывезти мусор и обезопасить детскую зону.