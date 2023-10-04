В «красивой деревне» в Бурятии год не горят новые фонари

Местные жители решили, что они стоят там «для красоты»
Жители тарбагатайского села Большой Куналей, которое уже несколько лет носит звание одного из самых красивых в стране, не могут дождаться, когда на улице Кирова заработают новые фонари. Там почти год назад, в ноябре 2022-го, отремонтировали дорогу и сделали уличное освещение.
- Но фонари до сих пор не подключили. Для чего тогда их установили? Для красоты? – поинтересовались сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
В районной администрации пояснили, что освещение на улице появится после того, как завершатся необходимые мероприятия «по его подключению». «Работа сейчас ведётся», – заверили власти.
Улица Кирова расположена прямо при въезде в село. Её протяжённость – около двух с половиной километров.
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Местные жители решили, что они стоят там «для красоты»
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