В «красивой деревне» в Бурятии год не горят новые фонари





Улица Кирова расположена прямо при въезде в село. Её протяжённость – около двух с половиной километров.







Жители тарбагатайского села Большой Куналей, которое уже несколько лет носит звание одного из самых красивых в стране, не могут дождаться, когда на улице Кирова заработают новые фонари. Там почти год назад, в ноябре 2022-го, отремонтировали дорогу и сделали уличное освещение.- Но фонари до сих пор не подключили. Для чего тогда их установили? Для красоты? – поинтересовались сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».В районной администрации пояснили, что освещение на улице появится после того, как завершатся необходимые мероприятия «по его подключению». «Работа сейчас ведётся», – заверили власти.