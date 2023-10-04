«На Аршане было слышно»: Улан-удэнцев перепугали воющие сирены

Их услышали даже в отдалённых микрорайонах
Ещё накануне жителей Бурятии предупредили, что в среду в республике, как и по всей России, пройдёт проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). В агентстве ГО и ЧС рассказали: с 10:40 до 10:43 по местному времени запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды. А с 10:43 до 10:44 на телеканалах первого мультиплекса (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и ТВЦ) должно было появиться текстовое сообщение «Техническая проверка».
Людей призвали не пугаться и сохранять спокойствие – такая комплексная проверка проводится ежегодно. Но некоторые улан-удэнцы всё равно запаниковали. Вой сирен донёсся даже до отделённых микрорайонов.
- Что за сирена? На Аршане слышно было и потом сразу «скорая» поехала, – поделились горожане своими впечатлениями в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
Впрочем, кто-то вообще ничего не слышал, а кто-то не удержался от шутки: «Это я выл, увидев цены на бензин».
В администрации Улан-Удэ напомнили: 4 октября – День гражданской обороны России. К нему приурочили масштабную тренировку, которая тоже состоялась утром. Участие в учениях приняли органы власти федерального, регионального и местного уровня и организации.
- Мы отработали легенду об эвакуации населения из зон сильных разрушений в безопасные районы и ликвидацию этих разрушений. Для укрытия развернули объекты гражданской обороны. Это подземный паркинг торгового центра, защитное сооружение и сборно-эвакуационный пункт на базе городского дворца детского и юношеского творчества, – рассказал заместитель начальника комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.
Такая же история произошла в ноябре прошлого года. Тогда в республике, как и ожидалось, завыли сирены. Особенно хорошо их было слышно в центре бурятской столицы, на площади Советов и на ближайших улицах. Интернет-пользователи писали, что вой донёсся до Бурятского госуниверситета и улиц Приречная и Лимонова. Услышали его и на Элеваторе. Где-то, по словам горожан, «орало так, что уши заложило». А вот в 40-х кварталах, на ПВЗ и в районе «Саян», напротив, царила тишина. Многие, несмотря на предупреждения, тоже перепугались не на шутку.
«На Аршане было слышно»: Улан-удэнцев перепугали воющие сирены
Общество, Фото:
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