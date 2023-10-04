В Забайкалье начали проводить суперсовременный тест на туберкулёз

Общество, Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья

Специалисты уверяют, что у метода нет побочных реакций и тест можно проводить беременным



Специалисты краевой клинической инфекционной больницы первыми в Забайкалье начали проводить суперсовременный тест на туберкулёз (Т-СПОТ.TБ). Он более эффективен, чем кожные пробы, не зависит от степени снижения иммунитета, что актуально для ВИЧ-инфицированных, и превосходит другие тесты по чувствительности для пациентов пожилого возраста, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



У метода нет побочных реакций, тест актуален у беременных женщин, поскольку позволяет диагностировать активную и латентную туберкулёзную инфекцию на ранних стадиях беременности (когда обычные методы не показаны или не могут применяться), отметили в пресс-службе.



- Тест можно использовать у пациентов с подозрением на туберкулёз, независимо от их возраста, пола, иммунного статуса, получаемой терапии. И, конечно, в тех случаях, когда есть противопоказания к проведению традиционных кожных тестов. Специальной подготовки не требуется, исследуется венозная кровь, – рассказал руководитель ККИБ Сергей Лукьянов.



Новая услуга позволит повысить точность диагностики туберкулёза и будет способствовать снижению заболеваемости туберкулёзом и смертности, в том числе при ко-инфекции ВИЧ/ТБ (сочетанная инфекция). А раннее выявление пациентов с латентной туберкулёзной инфекцией даёт возможность своевременно назначать курс превентивной терапии.

