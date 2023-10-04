Дети были отмечены благодарственными письмами
Серебряные призёры республиканского слёта школьных лесничеств приняли участие в масштабном лесокомпенсационном проекте.
Ребята школьного лесничества «Тальян» из Хоринского района Бурятии уже во второй раз выехали в местность вблизи озера Додо-Гол для помощи в посадке сеянцев сосны обыкновенной, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
«Тальянцы» были отмечены благодарственными письмами и памятными подарками. Дети высадили деревья на площади более пяти гектаров.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью в республике высадят 8 560 000 сеянцев.
Юные лесники высаживают деревья в Бурятии
Общество, Фото:
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