Казань рукоплещет цирку Бурятии





134-й сезон в Казанском цирке открылся фееричными гастролями артистов из Бурятии. Их ждали, к ним готовились. И вот 22 сентября под яркий свет софитов и восторженные аплодисменты на манеже успешно прошла премьера обновлённого циркового этно-шоу «Легенды Байкала»- 10 представлений уже сыграно, наполняемость зала на 85-90 процентов. Мы получаем очень хорошие отзывы о программе. Зрителей впечатляет работа артистов, музыка, хореография, сюжет, в общем, вся бурятская культура. А после представлений многие признаются, что после увиденного им обязательно хочется побывать на Байкале! Не это ли успех?!- говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Министр отметила, что гастроли цирка Бурятии - это не только межкультурный обмен, но и перспектива на привлечение туристов из прекрасного Татарстана к самому глубокому озеру в мире.После каждого выступления артистов благодарят, пишут отзывы в социальных сетях, дарят цветы и сувениры, восторгаются их профессионализмом и бесстрашием. Трогательно и порой эмоционально они отзываются о выступлениях:«Два часа на одном дыхании… как же красиво сегодня было. Декорации, музыкальное сопровождение, костюмы, крутые артисты, которые выступили на 100 %»;«Это было очень красиво. Костюмы продуманы до мелочей, особенно у девушек в лебедях. Я под приятным впечатлением, дочка 3 лет особенно, и сын сказал: «Красиво!». Желаю дальнейшего процветания и шоу качеством не ниже этого!»;«Мы тоже вчера были, нам очень понравилось! Костюмы красивые. В конце номер со скакалками - это огонь!»;«Представление закончилось, а эмоции зашкаливают!!! Это здорово!!! Ребята большие молодцы!!! Почти на всех номерах захватывало дух!!! Очень красивые костюмы!!! Бесстрашные, сильные, красивые люди».Гастроли цирка Бурятии продлятся в Казани до 8 октября, отметили в пресс-службе цирка.