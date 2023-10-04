Для них провели профилактическую акцию
В Бичурском районе для начинающих водителей провели акцию «Ноль - самый безопасный градус». Мероприятие проводилось в рамках месячника трезвости. Перед собравшимися выступили автоинспекторы, фельдшер-нарколог Ирина Шиханова и представитель Общественного совета при районном отделе полиции Владимир Стрежнев посетили автошколу ДОСААФ в селе Бичура.
- Полицейские предупредили будущих водителей о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Они привели примеры подобных нарушений, с которыми им пришлось столкнуться во время несения службы и рассказали о том, какие страшные последствия происходят по вине пьяных водителей, а также напомнили об ответственности, которая может последовать за вождение в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает администрация Бичурского района Бурятии.
Медики, в свою очередь, напомнили начинающим автомобилистам о негативном влиянии алкоголя на организм человека. Они отметили, что пьяная езда практически всегда приводит к трагическим последствиям.
- Ни в коем случае нельзя садиться за руль в алкогольном опьянении, а также находиться на проезжей части в качестве пешехода, - присоединился общественник к словам медицинских работников и полицейских.
Для наиболее эффективного усвоения информации молодым людям был предложен к просмотру профилактический ролик.
В завершение всем участникам акции организаторы вручили тематические памятки «Ноль - самый безопасный градус» и попросили быть ответственными и законопослушными.
В Бурятии начинающим водителям напомнили о трезвости за рулём
Общество, Фото:
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