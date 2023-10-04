Передвижной ФАП в Бурятии помогает медикам обследовать пациентов

Общество, Фото: МЗ РБ

С начала года ФАП на колёсах принял более 600 человек



В декабре 2020 года Бичурская центральная районная больница получила передвижной лечебно-диагностический комплекс. Стоимость комплекса составила 5,5 млн. рублей. Автомобиль получен в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».



- Автомобиль (или передвижной ФАП) представляет собой медицинский кабинет на колёсах, оснащён необходимым диагностическим оборудованием, а также оборудованием для оказания медицинской помощи в экстренных и опасных для жизни ситуациях. Передвижной ФАП используется для проведения вакцинации населения, профилактических осмотров и диспансеризации, амбулаторных приёмов в рамках диспансерного наблюдения или лечения, - сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.



За 8 месяцев 2023 года сделано 16 выездов, в ходе которых принято 645 пациентов.



Из них: проведена вакцинация – 245 человек, прошли медицинские профилактические осмотры и диспансеризацию -37 человек, выявлено 35 заболеваний, 25 пациентов взяты под диспансерное наблюдение.



- Созданы комфортные условия и для пациентов, и для медицинских работников. На текущий месяц запланировано 4 выезда для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Уже проведены приёмы в сёлах: Гутай и Новосретенка, - рассказала заместитель главного врача по лечебной части Людмила Мамонтова.



28 сентября медицинская бригада выехала на ООО «Бичурский маслозавод». 29 сентября состоялся выезд в село Дабатуй.



- Работа продолжается, - отметила медик.

