04 октября

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В пригороде Улан-Удэ открыли творческий сезон

В пригороде Улан-Удэ открыли творческий сезон
Общество,  Фото:минкультуры РБ
В КДЦ «Мир» прошёл концерт

27 сентября в селе Иволга в районном методическом культурно-досуговом центре «Мир» состоялся концерт к открытию творческого сезона «Зажигаем сердца» (6+).

Кружки, клубы по интересам распахнули в этот день свои двери для детей и взрослых. В фойе дома культуры все желающие могли записаться в клубные формирования, поучаствовать в мастер-классе по изобразительному искусству, поиграть в бурятские настольные игры.

В самом начале концерта сотрудники районного центра представили гимн работников культуры, который задал тон на весь вечер. Концертными номерами радовали зрителей народные и образцовые ансамбли «Моё тепло», «Сударушка», «Баян тугад», «Оронго», «Отрада», «Улаалзай», Гильбиринский театр миниатюр, вокальный ансамбль «Вдохновение», солисты: Дарима Бадмаева, Амгалан и Алтана Норбоевы, Ия Скоробогатова, Анна Дагбаева и Мария Корнеева.

- Концертная программа имела большой успех, а яркое световое и прекрасное музыкальное сопровождение не оставили равнодушным ни одного зрителя. Зрительный зал активно поддерживал всех участников концерта бурными аплодисментами! Концерт прошёл на одном дыхании. Все самодеятельные артисты на заключительной композиции «Иволгинский район», написанной Анной Дагбаевой, щедро принимали от благодарного зрителя бурные аплодисменты, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

концерт творчество

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