Сотрудники нацпарков Бурятии и Монголии договорились о совместной работе





В рамках проекта «Марафон друзей заповедных островов» в Хубсугульском аймаке в сомоне Ханх между сотрудниками двух особо охраняемых территорий состоялся семинар — обмен опытом работы.Основной темой семинара стал вопрос по совместному учёту снежного барса. Начальник отдела науки и экопросвещения Анжела Ильина и научный сотрудник Лопсон Базаров рассказали о работе, которая ведётся в ФГБУ «Национальный парк «Тункинский», о том, какие есть проблемы и трудности, показали кадры с фотоловушек. Государственные инспекторы в рамках международного сотрудничества планируют установить дополнительные фотоловушки для мониторинга и изучения популяции снежного барса на территории двух приграничных национальных парков в горах Восточных Саян.- Мы обсудили возможные пути успешной работы, наметили перспективы эффективного сотрудничества в этом важном деле — деле изучения и сохранения краснокнижного ирбиса, также запланировано совместное проведение эколого-просветительских мероприятий, научных исследований, - рассказала Анжела Ильина.На встрече также был поднят вопрос по развитию туризма на территории ООПТ.— На семинаре я подвела итоги туристического сезона, представила презентацию по развитию экологического туризма на территории национального парка. Если за 8 месяцев наш парк посетили более 120 тысяч туристов, то Хубсугульский более 200 тысяч, в том числе сомон Ханх (Турт) — 5 тысяч, — рассказала Сэсэг Сагалуева, сотрудник отдела туризма и рекреации Тункинского парка.Хурга, старший государственный инспектор Хубсугульского национального парка рассказал о строительстве двух мусороперерабатывающих заводов в сомонах Ханх и Хатгал.— По инициативе президента Монголии самое глубокое пресноводное озеро Монголии Хубсугул было включено во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Поэтому в этом году мы начали работу с туристами по отказу от одноразовой посуды и пластика, — сказал Уугана, заместитель директора Хубсугульского национального парка по юридическим вопросам.На данной встрече были подняты актуальные вопросы природоохранной деятельности. МунхТэнгэри, государственный инспектор Хубсугульского парка ознакомил с размером штрафа за нарушение режима ООПТ и показал видеокадры с патрулирований.— Было интересно увидеть, как работают наши коллеги, какие условия работы у коллег; я в своем выступлении рассказал о работе Аршанского инспекторского участка, сколько дровяной древесины выделяется жителям района, как проходит учет животных и птиц, — поделился Александр Бобков, инспектор Аршанского участка.Сотрудники Тункинского национального парка поблагодарили коллег за радушный приём, плодотворную работу и от лица Баира Байминова, директора ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» вручили памятные подарки.