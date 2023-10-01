Аэропорт заволокло туманом
Рейс Москва - Улан-Удэ ушёл на запасной аэродром по метеоусловиям, сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Низкая видимость. Туман. Ждём улучшения видимости, - написал Дмитрий Гармаев.
Вчера улан-удэнский аэропорт тоже был окутан туманом. Не смог приземлиться рейс авиакомпании «Россия» из Красноярска. Ближе к половине одиннадцатого часа дня ограничения по видимости были сняты.
Рейс из Москвы не смог приземлиться в Улан-Удэ
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