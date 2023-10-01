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Рейс из Москвы не смог приземлиться в Улан-Удэ

Рейс из Москвы не смог приземлиться в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Аэропорт заволокло туманом

Рейс Москва - Улан-Удэ ушёл на запасной аэродром по метеоусловиям, сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Низкая видимость. Туман. Ждём улучшения видимости, - написал Дмитрий Гармаев.

Вчера улан-удэнский аэропорт тоже был окутан туманом. Не смог приземлиться рейс авиакомпании «Россия» из Красноярска. Ближе к половине одиннадцатого часа дня ограничения по видимости были сняты.
туман самолеты Аэропорт "Байкал"

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