В Бурятии впервые за полвека капитально отремонтировали дом культуры







- Этого события мы ждали очень долго, на протяжении трёх лет мы готовили документы и благодаря национальному проекту «Культура» мы прошли и наконец-то у нас сделали ремонт. Здание наше преобразилось и поэтому впечатлений масса. Сегодня даже наши зрители по привычке заходят в зал в верхней одежде, потому что раньше здесь было очень холодно. Нам попался добросовестный подрядчик, который выполнил контракт, оправдал ожидания, - говорит директор дома культуры Оюна Шойбонова.



В Хоринском доме культуры базируются 12 самодеятельных и любительских формирований разного жанра народного творчества, в них 380 участников, также активно занимаются творческой деятельностью два народных ансамбля (Народный ансамбль песни и танца «Уда», народный фольклорный ансамбль «Наран хада»). В декабре 2020 года в здании открыт Хоринский кинотеатр.



- Я хочу поблагодарить министра культуры Бурятии Соелму Баяртуевну Дагаеву. Приятно, что она приветствует и на бурятском, и на русском языках, она понимает жизнь бурятского народа, его культуру, обычаи. Грамотная и духовно богатая женщина! Такие министры и должны у нас работать! Я ходил по дому культуры, был в модельной библиотеке, сегодня музей открылся, он стал неузнаваемым. Такие ремонты я не знаю, где так делаются, - подчеркнул в приветственном слове со сцены член Совета старейшин Хоринского района Дамба Цырендоржиев.



В этом году в Бурятии в рамках национального проекта «Культура» капитальный ремонт проведён в семи домах культуры.







В селе Хоринске после капитального ремонта открылся дом культуры, сообщили в министерстве культуры Бурятии.С 1972 года капитальный ремонт здания здесь проводится впервые. В 2014 году был проведён частичный ремонт, но все же требовалось провести строительные работы во всех помещениях.В этом году в рамках национального проекта «Культура» дом культуры в Хоринске был утверждён в списке объектов по капитальному ремонту. На эти цели из федерального бюджета было выделено 32 млн руб., из республиканского – 2 млн 042 тыс. руб.28 сентября прошла торжественная церемония открытия дома культуры.- Культура Бурятии – сильная, она с глубокими корнями и мы видим сегодня, что в Хоринском районе то же самое: бурятская культура, семейская, казачья. Народы живут рядом, в дружбе и процветают. Я хочу сказать спасибо всем, кто сохраняет наши старинные песни, историю и в Хоринском районе это должно быть вдвойне сильнее, потому что это центр культуры хоринских бурят, здесь принимались очень важные решения, это место тайшей, место духовное. Желаю, чтобы культура Хоринского района процветала, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Она также отметила, что Хоринский район - это образец того, как работает национальный проект «Культура» в России. В 2018 году Соелма Дагаева инспектировала учреждения культуры районы и отмечала, что они находились в удовлетворительном состоянии, но все же требовался капитальный ремонт. За эти годы в районе отремонтированы: детская школа искусств, кинозал, модельная библиотека, продолжается ремонт сельских клубов и сейчас обновлены муниципальный музей, районный дом культуры.В ходе ремонта районного дома культуры произведены: демонтаж и монтаж кровельной системы с утеплением и водоотводом, замена отопительной системы, монтаж наружной отделки фасада, замена и утепление напольного покрытия в зрительном зале, внутренние отделочные работы помещений, замена запасных дверей, обшивка стен и потолка в зрительном зале, монтаж стеновых панелей и потолков в коридорах на 1 и 2 этажах, замена напольных покрытий (линолеум) в кабинетах специалистов ДК и коридоре 2 этажа, ремонт электрических сетей, дополнительные санузлы, в том числе и для людей с ОВЗ, замена оконного витража.