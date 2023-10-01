Жителям Бурятии напоминают о «печных пожарах»





С наступлением низких температур возрастают риски возгораний. Главное управление МЧС России по Бурятии обращает внимание: перед началом отопительного сезона все печи должны быть отремонтированы и тщательно проверены.«Печные пожары» делятся на две группы. Причиной возгорания может быть нарушение правил устройства печи. Например, недостаточное расстояние между дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытий дома. Сюда же можно отнести отсутствие притопочного листа, в результате чего из-за выпавших углей загорается пол.Другая проблема – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.- Часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также перекаливание печей. Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверцами, сушить на них одежду, дрова и другие материалы, а поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить. Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно заделывать, - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.При эксплуатации отопительных печей запрещается:- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать детям следить за ними;- хранить топливо и горючие вещества на притопочном листе;- перекалывать печь;- использовать дрова, превышающие размер топки печи;- пользоваться самодельными или несправными электронагревательными приборами.- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;Соблюдая эти требования пожарной безопасности, владельцы личных жилых домов смогут избежать возгораний.