Днём +10, +15, местами до +19, по Прибайкалью и юго-западу +8, +13
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 октября по республике переменная облачность, ночью по северному Прибайкалью, днём по Прибайкалью и юго-западу местами дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1, +6, местами -2,-7, днём +10, +15, местами до +19, по Прибайкалью и юго-западу +8, +13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью +2, +4, днём +16, +18.
По Бурятии переменная облачность
Общество, Фото:
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