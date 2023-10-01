По Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём +10, +15, местами до +19, по Прибайкалью и юго-западу +8, +13



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 октября по республике переменная облачность, ночью по северному Прибайкалью, днём по Прибайкалью и юго-западу местами дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1, +6, местами -2,-7, днём +10, +15, местами до +19, по Прибайкалью и юго-западу +8, +13.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью +2, +4, днём +16, +18.

