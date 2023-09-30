«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Жители Бурятии отмечают Всероссийский день ходьбы. Так, в Улан-Удэ он прошёл сегодня, 30 сентября, в парке имени Сергея Орешкова, а 1 октября состоится в парке «Юбилейный».
На мероприятие пришли сотрудники организаций, ведомств и министерств республики.
- Стать участником этого спортивного мероприятия может абсолютно каждый, ведь здесь нет никаких ограничений, - анонсировали ранее в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.
Участникам вручили дипломы и сувениры. Организаторы отметили, что 7-8 октября к акции присоединятся и муниципальные образования Бурятии.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ отметили День ходьбы
Общество, Фото:
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