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В Улан-Удэ отметили День ходьбы

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

Жители Бурятии отмечают Всероссийский день ходьбы. Так, в Улан-Удэ он прошёл сегодня, 30 сентября, в парке имени Сергея Орешкова, а 1 октября состоится в парке «Юбилейный».

На мероприятие пришли сотрудники организаций, ведомств и министерств республики.

- Стать участником этого спортивного мероприятия может абсолютно каждый, ведь здесь нет никаких ограничений, - анонсировали ранее в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.

Участникам вручили дипломы и сувениры. Организаторы отметили, что 7-8 октября к акции присоединятся и муниципальные образования Бурятии.

Возрастное ограничение: 0+.


спорт акция

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