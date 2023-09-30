В Улан-Удэ до +16 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туманы, днём по трассе БАМ местами небольшие осадки. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +12,+17, местами +7,+12.
В Улан-Удэ дождей не будет. Утром местами туман. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура днём +14,+16.
В Бурятии тёплая погода
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Общество, 30.09.2023
В Улан-Удэ до +16 градусов
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