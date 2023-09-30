В Бурятии тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ до +16 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туманы, днём по трассе БАМ местами небольшие осадки. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +12,+17, местами +7,+12.



В Улан-Удэ дождей не будет. Утром местами туман. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура днём +14,+16.

