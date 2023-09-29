Они попрактиковались в этом под руководством опытных офицеров
Военнослужащие мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО), призванные в армию минувшей весной, выполнили метание боевых ручных гранат РГД-5 на полигонах, дислоцированных в Амурской области, Бурятии и в Забайкальском крае.
Перед практическими занятиями с ними провели занятия по изучению боевых свойств и материальной части гранат и по соблюдению техники безопасности. А ещё каждый прошёл учебные точки, где изучил принципы, способы и правила метания и опробовал учебный боеприпас на точность и дальность.
Тренировались служащие по призыву под руководством опытных офицеров.
- Первые броски они выполнили учебными боеприпасами и установленными в них запалами УЗРГМ, а затем произвели метание боевых гранат. Военнослужащие поразили различные мишени, имитирующие живую силу противника и расположенные в 25 метрах от линии ведения огня. Для создания реалистичной обстановки применялись пиротехнические средства и дымовые шашки, – рассказали в пресс-службе ВВО.
В Бурятии военнослужащие пометали боевые гранаты
Общество, Фото:
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