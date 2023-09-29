29 сентября

28 сентября

Популярное

В Бурятии военнослужащие пометали боевые гранаты

В Бурятии военнослужащие пометали боевые гранаты
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Они попрактиковались в этом под руководством опытных офицеров

Военнослужащие мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО), призванные в армию минувшей весной, выполнили метание боевых ручных гранат РГД-5 на полигонах, дислоцированных в Амурской области, Бурятии и в Забайкальском крае.

Перед практическими занятиями с ними провели занятия по изучению боевых свойств и материальной части гранат и по соблюдению техники безопасности. А ещё каждый прошёл учебные точки, где изучил принципы, способы и правила метания и опробовал учебный боеприпас на точность и дальность.

Тренировались служащие по призыву под руководством опытных офицеров.

- Первые броски они выполнили учебными боеприпасами и установленными в них запалами УЗРГМ, а затем произвели метание боевых гранат. Военнослужащие поразили различные мишени, имитирующие живую силу противника и расположенные в 25 метрах от линии ведения огня. Для создания реалистичной обстановки применялись пиротехнические средства и дымовые шашки, – рассказали в пресс-службе ВВО.

военнослужащие Восточный военный округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии военнослужащие пометали боевые гранаты
В Бурятии военнослужащие пометали боевые гранаты
Общество, 29.09.2023
Они попрактиковались в этом под руководством опытных офицеров
В Бурятии высадили более 60 тысяч сосен
В Бурятии высадили более 60 тысяч сосен
Общество, 29.09.2023
Деревья посадили на площади 16,4 га
Сотрудник колонии побывал у улан-удэнских школьников
Сотрудник колонии побывал у улан-удэнских школьников
Общество, 29.09.2023
Он рассказал об обучении в вузах ФСИН России
В Улан-Удэ высадили саженцы клёна и беспухового тополя
В Улан-Удэ высадили саженцы клёна и беспухового тополя
Общество, 29.09.2023
В столице Бурятии начались осенние посадки
В Бурятии начнёт работу горячая линия по гриппу и ОВРИ
В Бурятии начнёт работу горячая линия по гриппу и ОВРИ
Общество, 29.09.2023
Она будет работать до середины октября
В Улан-Удэ подземный переход превратился в бассейн с мусором
В Улан-Удэ подземный переход превратился в бассейн с мусором
Общество, 29.09.2023
Он рискует навсегда остаться плавающей заброшкой
В Бурятии медицинский колледж получил новый учебный корпус
В Бурятии медицинский колледж получил новый учебный корпус
Общество, 29.09.2023
В новом здании в одновременно могут учиться 250 студентов 
В Бурятии шесть блокадников получат по 50 тысяч рублей
В Бурятии шесть блокадников получат по 50 тысяч рублей
Общество, 29.09.2023
Ветеранам ВОВ перечислят единовременную выплату

Часть работающих улан-удэнцев не верит в бизнес-способности женщин
Часть работающих улан-удэнцев не верит в бизнес-способности женщин
Общество, 29.09.2023
А большинство горожан считают, что у них с мужчинами одинаковые шансы

В Улан-Удэ студентка едва не осталась без пенсии по потере кормильца
В Улан-Удэ студентка едва не осталась без пенсии по потере кормильца
Общество, 29.09.2023
Чтобы отстоять свои права, ей пришлось дойти до суда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^