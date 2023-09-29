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В Улан-Удэ продолжают неумолимо дорожать квартиры в новостройках

В Улан-Удэ продолжают неумолимо дорожать квартиры в новостройках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года они наценились на 16%

Эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, как изменились цены на жильё в новых домах в третьем квартале (c июля по сентябрь) и с начала 2023 года в целом. Они изучили стоимость квадратного метра и самих апартаментов на первичном рынке в 70 крупнейших городах страны, в каждом из которых проживает более 300 тысяч человек.

В среднем по стране «квадрат» в новостройках подорожал до 118 054 рублей: на 3,4% – за три месяца и на 7,6% – с января, а квартиры – до 6 миллионов 292 тысяч рублей (на 4,5% и 7,4 % соответственно).

В Улан-Удэ квадратный метр стоит примерно 103 953 рубля. В июле-сентябре цены поднялись на 2,3% , с начала года – на 13,5%. За жильё на первичке в столице Бурятии просят в среднем 5 миллионов 485 тысяч (рост на 3% и 16% соответственно).

В соседней Чите «квадрат» оценили в 143 450 рублей, квартиру в новом доме – в 7 миллионов 95 тысяч, в Иркутске – в 132 510 тысяч и 6 миллионов 716 тысяч рублей соответственно.

В III квартале квадратный метр на первичном рынке подорожал в 63 городах и подешевел в семи. Наибольший рост продемонстрировали Магнитогорск (на 10,1%), Челябинск (9,3%), Мурманск (8,6%), Набережные Челны (8,5%), Киров (7,8%), Иваново (7,1%), Смоленск (6,7%), Нижний Новгород (6,5%), Симферополь (6,5%) и Нижний Тагил (6,4%).

Больше всего сами квартиры за это время наценились в Нижнем Тагиле (на 13,6%), Магнитогорске (13,5%), Челябинске (12,2%), Кирове (12%), Мурманске (11,2%), Томске (10,7%), Чебоксарах (10,6%), Махачкале (10,5%), Набережных Челнах (10,2%) и Саратове (9%).

- Цены на новостройки вновь начали расти, хоть и не радикально. Во-первых, сказались последствия государственных инвестиций в экономику – так называемого бюджетного импульса, – пояснил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Вторая причина – рост курса доллара к рублю: это побудило сделать покупки тех, кто хранил сбережения в валюте. В-третьих, во второй половине лета в ожидании повышения ставок по ипотеке пришёл в кратковременное движение рынок «вторички», а это тоже разгоняет спрос на новостройки, ведь, продавая старую квартиру, люди часто покупают на эти деньги новую. Наконец, застройщики могли повысить цены из-за разгоняющейся инфляции и общего роста цен.

жилье цены

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