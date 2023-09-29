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В Бурятии высадили более 60 тысяч сосен

В Бурятии высадили более 60 тысяч сосен
Общество,  Фото:РАЛХ
Деревья посадили на площади 16,4 га

В Бурятии прошла всероссийская акция «Сохраним лес». В Тарбагатайском районе республики на территории Заудинского лесничества высадили 62 320 штук подросших сеянцев сосны обыкновенной на площади 16,4 га., сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Подготовка к посадке была серьёзной, техника и люди работали на протяжении 10-ти дней. Одна лесопосадочная полоса протяжённостью 250-300м прокладывалась с использованием ПКЛ-70. Всего было организовано 25 секторов для трёхсот участников акции.

- Мы восстанавливаем лес Тарбагатайского района, который пострадал от пожара в 2015 году, площадь, охваченная огнём в тот год, составила около 300 га. Сегодняшняя акция – наша добрая традиция и забота о будущем нашего леса. Важно не количество высаженных деревьев, а качество посадки, сегодня мы все постарались на славу и сможем в этом убедиться уже в следующем году, - рассказал Владимир Бакиров, руководитель АУ РБ «Лесресурс».

30 республиканских организаций внесли свой вклад в обновлении «лёгких» Бурятии, результаты работы будут видны уже на будущий год, но для того, чтобы вырасти в полноценный лес, сеянцам понадобятся десятки лет.

- Для нас эта большая радость и удача, что такое количество людей неравнодушно к нашему родному краю. Откликнулись и помогают в такой важной и нужной деятельности для каждого из нас, для наших детей, внуков. Сегодня мы высаживали трёхлетние сеянцы, приобретённые в питомнике Кикинского лесхоза Прибайкальского района. Молодая сосна такого возраста достигает 15-20 см, - отметил замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства – начальник отдела воспроизводства лесов Андрей Самойлов.

Восстановление погибших лесов – одна из основных задач национального проекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов».

Основная задача проектов – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов до 100% к 2024 году. Лесники Бурятии выращивают сеянцы сосны обыкновенной. Уход за лесным питомником – дело не из лёгких, сеянцы требуют заботливого ухода. Ежедневно сотрудники вручную пропалывают и рыхлят почву, поливают в сухую жаркую погоду. Всего в республике действует 17 лесных питомников на площади более 83 га. Ежегодно с них специалисты получают более 6 миллионов сеянцев для восстановления лесов.

озеленение посадка леса

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