Он рассказал об обучении в вузах ФСИН России
Старший инструктор группы по боевой служебной подготовке отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии №2 Евгений Васильцов встретился с учениками выпускных классов школы № 57 Улан-Удэ имени Алдара Цыденжапова.
Евгений Васильцов рассказал школьникам о приёме на обучение в ведомственные вузы ФСИН России, преимуществах и условиях обучения, предоставляемых социальных гарантиях.
В завершение мероприятия сотрудник ответил на вопросы ребят, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Сотрудник колонии побывал у улан-удэнских школьников
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