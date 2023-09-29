В Бурятии жителям райцентра приходится пробираться по заборам мимо мега-лужи

Она разливается на половину улицы



Жители Хоринска крайне недовольны обстановкой на улице Терешковой. Всякий раз после дождя там образуется огромная лужа, которую каждый преодолевает как может. Люди попросили пустить туда грейдер.



- Все уже забыли, когда он там был. Когда пройдут дожди, здесь не проехать, а тем более не пройти. Лужа на пол-улицы. Людям, в том числе детям, приходится идти практически по заборам и палисадникам, – заявили сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7» и призвали принять меры.



По их словам, когда по луже проезжают автомобили, вода даже заливает дворы ближайших домов.



Руководитель МБУ «Хоринский дорожно-эксплуатационный участок» Олег Хагоев пояснил: отсыпка и профилирование в первую очередь проводят на участках с наиболее интенсивным движением. Но технику пообещали запустить и на этот.



- Для решения проблемы в переулке сделают грейдерование с формированием водоотводных кюветов после подсыхания дорожного полотна, – подчеркнул Хагоев.

