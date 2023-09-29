В Бурятии начнёт работу горячая линия по гриппу и ОВРИ

Она будет работать до середины октября



2 октября в управлении Роспотребнадзора по Бурятии начинает работу тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию можно получить до 13 октября.



Специалисты расскажут: где можно сделать прививку от гриппа; как правильно подготовиться к вакцинации; можно ли совмещать прививку против гриппа с другими; какие штаммы входят в прививку; а также напомнят о неспецифических мерах профилактики и дадут рекомендации для родителей как уберечь детей в эпидсезон.



Граждане могут обращаться в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 1227, 1226, 1206).



На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

