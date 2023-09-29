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В Бурятии состоится «Осенний забег» по ориентированию

В Бурятии состоится «Осенний забег» по ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его проведут в Иволгинском районе

30 сентября в Иволгинском районе Бурятии пройдут первые открытые районные соревнование по спортивному ориентированию «Осенний забег». Они состоятся в окрестностях села Калёново.

К участию допускаются команды школ, учебных заведений, организаций, предприятий Иволгинского района, приглашённые команды районов республики и других регионов России.

В программе: кросс-классика, ориентирование в заданном направлении среди разных возрастов мужчин и женщин. Спортсмены в зависимости от групп пробегут 5 дистанций: 8,1 км (25 КП), 5,3 км (20 КП), 4,9 км (17 КП), 3,8 км (16 КП) и 2,4 км (11 КП).

Начало соревнований в 12:00, сообщает администрация Иволгинского района.

Возрастное ограничение: 0+.
Иволгинский район спортивное ориентирование спорт

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