В Бурятии состоится «Осенний забег» по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его проведут в Иволгинском районе



30 сентября в Иволгинском районе Бурятии пройдут первые открытые районные соревнование по спортивному ориентированию «Осенний забег». Они состоятся в окрестностях села Калёново.



К участию допускаются команды школ, учебных заведений, организаций, предприятий Иволгинского района, приглашённые команды районов республики и других регионов России.



В программе: кросс-классика, ориентирование в заданном направлении среди разных возрастов мужчин и женщин. Спортсмены в зависимости от групп пробегут 5 дистанций: 8,1 км (25 КП), 5,3 км (20 КП), 4,9 км (17 КП), 3,8 км (16 КП) и 2,4 км (11 КП).



Начало соревнований в 12:00, сообщает администрация Иволгинского района.



Возрастное ограничение: 0+.

