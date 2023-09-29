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В районном ДК Бурятии установят мемориальную доску-барельеф

В районном ДК Бурятии установят мемориальную доску-барельеф
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
В Закамне увековечат память заслуженного работника культуры

В Закаменском районе Бурятии с весны этого года началась подготовка к установлению мемориальной доски-барельефа на здание районного дворца культуры. Доску установят в честь заслуженного работника культуры Бурятии и России Валерия Халзанова.

- Валерий Дондокович отработал в нашем районе много лет и внёс огромную лепту в развитие культуры, народного творчества, самобытного народного прикладного искусства, народных художественных промыслов в Закаменском районе. За период его деятельности была сохранена сеть системы культуры района, достигнуты успехи в творческой деятельности. Культура района находилась всегда в лидерах сферы культура в Республике Бурятия. Его знал весь район и республика, - пояснили в администрации района.

Мемориальную доску-барельеф изготавливают в Санагинском дацане под руководством Монлам-ламы. Кроме этого, семья Халзановых передала документы, медали, грамоты в районный историко-краеведческий музей.

Торжественное открытие и установка мемориальной доски-барельефа состоится в октябре.

Бурятия Закаменский район культура мемориальная доска

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