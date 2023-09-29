В Закамне увековечат память заслуженного работника культуры
В Закаменском районе Бурятии с весны этого года началась подготовка к установлению мемориальной доски-барельефа на здание районного дворца культуры. Доску установят в честь заслуженного работника культуры Бурятии и России Валерия Халзанова.
- Валерий Дондокович отработал в нашем районе много лет и внёс огромную лепту в развитие культуры, народного творчества, самобытного народного прикладного искусства, народных художественных промыслов в Закаменском районе. За период его деятельности была сохранена сеть системы культуры района, достигнуты успехи в творческой деятельности. Культура района находилась всегда в лидерах сферы культура в Республике Бурятия. Его знал весь район и республика, - пояснили в администрации района.
Мемориальную доску-барельеф изготавливают в Санагинском дацане под руководством Монлам-ламы. Кроме этого, семья Халзановых передала документы, медали, грамоты в районный историко-краеведческий музей.
Торжественное открытие и установка мемориальной доски-барельефа состоится в октябре.
В районном ДК Бурятии установят мемориальную доску-барельеф
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ссузы республики приняли участие в конкурсе-эстафете
Спортсмен выступал в весовой категории 48 кг
Очередной рейд состоялся в Забайкальском
Она стала лауреатом одной из номинаций всероссийского конкурса
В Закамне увековечат память заслуженного работника культуры
Уже разработаны технологии для выявления лиц с чувствительностью к факторам внешней среды
В дело вмешалась прокуратура
Ему дали пять с половиной лет в колонии общего режима
Они попрактиковались в этом под руководством опытных офицеров
Деревья посадили на площади 16,4 га
С начала года они наценились на 16%
Он рассказал об обучении в вузах ФСИН России
Она разливается на половину улицы
В столице Бурятии начались осенние посадки
Она будет работать до середины октября