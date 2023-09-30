Акция продлится с 1 по 30 октября
1 октября в Кяхте стартует акция «Месячник чистоты». Санитарная очистка территории продлится до 30 октября.
В рамках месячника чистоты в выходные дни (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября) с 10:00 до 16:00 будет бесплатно приниматься растительный мусор от владельцев частных подворий города Кяхта в местности Ильмовая падь. Вывоз мусора после субботника будет осуществляться по предварительным заявкам с 8:30 до 17:00 с понедельника по четверг.
Участвовать могут коллективы организаций и все желающие оказать помощь в уборке территории общего пользования в Кяхте (лесной массив, придорожные территории, места скопления мусора) в рамках проекта «ЭкоАктив – За чистый город».
В течение месячника чистоты будет активизирован контроль по благоустройству на предмет содержания территорий, прилегающих к домовладениям и организациям. Горожан просят заблаговременно позаботиться об уборке прилегающей территории от мусора, остатков растительности и т.д.
- За нарушение сроков и периодичности уборки установлена административная ответственность. Ответственность в виде штрафа граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, - сообщает администрация Кяхты.
Возрастное ограничение: 0+.
В Кяхте стартует «Месячник чистоты».
Общество, Фото:
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