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В Чите появился мемориал героям СВО

В Чите появился мемориал героям СВО
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкалья
Его откроют рядом с учебными заведениями

В столице Забайкальского края установлен мемориал героям СВО. На эти цели на средства президентской дальневосточной «Единой субсидии» было направлено 11,3 миллиона рублей.

- Мемориал установлен на перекрёстке улиц Ленина и 9 Января. Пока ещё не прошла церемония открытия, и памятник укрыт от глаз прохожих. Отмечу, что он не случайно расположен в центре города рядом с учебными заведениями. Героев должно знать и помнить молодое подрастающее поколение. Территория вокруг объекта уже облагорожена, уложена тротуарная плитка, установлены скамейки с урнами, - рассказал вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Автором проекта является член союза архитекторов России Денис Стритович, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
Забайкальский край памятник СВО

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