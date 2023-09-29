В Чите появился мемориал героям СВО

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкалья

Его откроют рядом с учебными заведениями



В столице Забайкальского края установлен мемориал героям СВО. На эти цели на средства президентской дальневосточной «Единой субсидии» было направлено 11,3 миллиона рублей.



- Мемориал установлен на перекрёстке улиц Ленина и 9 Января. Пока ещё не прошла церемония открытия, и памятник укрыт от глаз прохожих. Отмечу, что он не случайно расположен в центре города рядом с учебными заведениями. Героев должно знать и помнить молодое подрастающее поколение. Территория вокруг объекта уже облагорожена, уложена тротуарная плитка, установлены скамейки с урнами, - рассказал вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.



Автором проекта является член союза архитекторов России Денис Стритович, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.

