В нацпарке в Бурятии запечатлели плавающую в Байкале рысь















В Забайкальском национальном парке Бурятии заметили плавающую рысь. Спокойный хищник семейства кошачьих купалась в Чивыркуйском заливе, гордо вытягивая морду над водой.- Рабочую неделю завершим интересным наблюдением: не все кошки боятся воды! Куда направилась рысь? Вероятнее всего, либо решила попытать счастья на новом кормовом участке, либо убегала от врагов (например, волк или росомаха) и выбрала путь спасения через Байкал, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Рысь – самый крупный представитель семейства кошачьих в регионе. Для жилья выбирает чаще высокоствольные, захламлённые леса.Для рысей характерны кочёвки, связанные с поиском корма. Пища разнообразная, преимущественно свежая: зайцы, мелкие и молодые копытные, мышевидные грызуны, птицы и их яйца. Охотятся на зорях и ночью, чаще в одиночку, но иногда парами или даже семьями.По словам специалистов, увидеть рысь – большая удача, это редкий вид и очень скрытное, осторожное животное.