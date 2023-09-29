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В нацпарке в Бурятии запечатлели плавающую в Байкале рысь

В нацпарке в Бурятии запечатлели плавающую в Байкале рысь
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Хищница купалась в Чивыркуйском заливе

В Забайкальском национальном парке Бурятии заметили плавающую рысь. Спокойный хищник семейства кошачьих купалась в Чивыркуйском заливе, гордо вытягивая морду над водой.

- Рабочую неделю завершим интересным наблюдением: не все кошки боятся воды! Куда направилась рысь? Вероятнее всего, либо решила попытать счастья на новом кормовом участке, либо убегала от врагов (например, волк или росомаха) и выбрала путь спасения через Байкал, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».


Рысь – самый крупный представитель семейства кошачьих в регионе. Для жилья выбирает чаще высокоствольные, захламлённые леса.

Для рысей характерны кочёвки, связанные с поиском корма. Пища разнообразная, преимущественно свежая: зайцы, мелкие и молодые копытные, мышевидные грызуны, птицы и их яйца. Охотятся на зорях и ночью, чаще в одиночку, но иногда парами или даже семьями.

По словам специалистов, увидеть рысь – большая удача, это редкий вид и очень скрытное, осторожное животное.
   




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