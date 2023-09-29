В Бурятии отдохнули сто детей из ДНР

Они провели летние каникулы на Байкале



Этим летом в загородных, оздоровительных, палаточных и лагерях дневного пребывания в Бурятии отдохнули 34 с лишним тысячи детей. Среди них – и 100 ребятишек из Старобешевского района ДНР, над которым летом 2022-го взяла шефство республика.



- Лето стал особенным для 34 300 детей. Это результат слаженной и продолжительной работы всего персонала – от поваров, которые готовили вкусные и полезные обеды и ужины до медсестёр, стоявших на страже здоровья каждого подопечного, и вожатых, постаравшихся превратить время, проведённое в лагере, в праздник, – сообщила замминистра спорта и молодёжной политики РБ Татьяна Парпаева.



Юные гости из ДНР отдохнули на берегу Байкала и уехали домой с массой положительных впечатлений. На путёвки в бурятские лагеря «Энхалук» и «Юность» на их родине, в Старобешевском районе, устраивают настоящий конкурс, потому побывать на Байкале мечтают многие ребятишки из Донбасса.



На берегу священного озера они провели 21 день, и каждый был расписан буквально по минутам – зарядка, кружки и секции, различные мероприятия и мастер-классы, лекции и викторины и прочие полезные активности. Всего на организацию детского оздоровительного отдыха в Бурятии в 2023 году выделили около 290 миллионов рублей.

