Они провели летние каникулы на Байкале
Этим летом в загородных, оздоровительных, палаточных и лагерях дневного пребывания в Бурятии отдохнули 34 с лишним тысячи детей. Среди них – и 100 ребятишек из Старобешевского района ДНР, над которым летом 2022-го взяла шефство республика.
- Лето стал особенным для 34 300 детей. Это результат слаженной и продолжительной работы всего персонала – от поваров, которые готовили вкусные и полезные обеды и ужины до медсестёр, стоявших на страже здоровья каждого подопечного, и вожатых, постаравшихся превратить время, проведённое в лагере, в праздник, – сообщила замминистра спорта и молодёжной политики РБ Татьяна Парпаева.
Юные гости из ДНР отдохнули на берегу Байкала и уехали домой с массой положительных впечатлений. На путёвки в бурятские лагеря «Энхалук» и «Юность» на их родине, в Старобешевском районе, устраивают настоящий конкурс, потому побывать на Байкале мечтают многие ребятишки из Донбасса.
На берегу священного озера они провели 21 день, и каждый был расписан буквально по минутам – зарядка, кружки и секции, различные мероприятия и мастер-классы, лекции и викторины и прочие полезные активности. Всего на организацию детского оздоровительного отдыха в Бурятии в 2023 году выделили около 290 миллионов рублей.
В Бурятии отдохнули сто детей из ДНР
Общество, Фото:
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