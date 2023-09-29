В районе Бурятии родилось 200 детей

«Юбилейным» малышом в Закамне стала девочка



В минувший четверг, 28 сентября, в Закаменском райотделе ЗАГС зарегистрировали 200-го по счёту новорождённого с начала года. Девочка, которую назвали Яной, появилась на свет 21-го числа.



Малышка стала четвёртым ребёнком в семье. Родителям вручили первый документ дочки – свидетельство о рождении и справку на единовременное пособие. Сотрудница райотдела ЗАГС Екатерина Корытова пожелала новорождённой здоровья, сообщает «Закамна-инфо.24/7».



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