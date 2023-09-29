«Юбилейным» малышом в Закамне стала девочка
В минувший четверг, 28 сентября, в Закаменском райотделе ЗАГС зарегистрировали 200-го по счёту новорождённого с начала года. Девочка, которую назвали Яной, появилась на свет 21-го числа.
Малышка стала четвёртым ребёнком в семье. Родителям вручили первый документ дочки – свидетельство о рождении и справку на единовременное пособие. Сотрудница райотдела ЗАГС Екатерина Корытова пожелала новорождённой здоровья, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
В районе Бурятии родилось 200 детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Хищница купалась в Чивыркуйском заливе
Он пробудет там ещё два месяца
Воздух прогреется до +18 градусов
Они провели летние каникулы на Байкале
«Юбилейным» малышом в Закамне стала девочка
На это у них есть ещё несколько дней
К акции может присоединиться любой желающий
Однако сделать с этим местные власти ничего не могут
Первые фонтаны опустеют в парке «Юбилейный»
Начальник УФСИН получил прокурорское представление
Люди боятся, что теперь больных ребятишек придётся возить к медикам за десятки километров
Республика заняла в нём десятое место с конца
К экоакции присоединилось свыше 130 человек
Животное со звучной кличкой знает несколько команд
Родителей учеников возмутило, что её приходится всё время носить с собой