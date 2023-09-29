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Бурятию ждут тёплые выходные

Бурятию ждут тёплые выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +18 градусов

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. В выходные ожидается тёплая погода, а вот следующая неделя начнётся с дождей и ветра.

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 30 сентября, в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром возможны туманы, а днём местами ожидаются небольшие осадки по трассе БАМ. Ветер будет переменный со скоростью от 2 до 7 м/с, в отдельных районах может достигать до 12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, местами может опуститься до -5,-10 градусов. Днём столбик термометра покажет +12 до +17 градусов, местами +7,+12 градусов.

В воскресенье, 1 октября, ожидается переменная облачность. Ночью на северном Прибайкалье возможен дождь, который днём местами перейдёт в мокрый снег. Ветер будет дуть с запада со скоростью от 3 до 8 м/с, и в отдельных районах может достигать 14 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, местами может опуститься до -4,-9 градусов. Днём столбик термометра покажет +13 до +18 градусов, местами +8,+13 градусов.

Начало новой недели, в понедельник, 2 октября, будет сопровождаться небольшими дождями и мокрым снегом. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от 6 до 11 м/с, в отдельных районах может достигать 15-18 м/с. Температура ночью составит +3 до +8 градусов, местами может опуститься до -1,-6 градусов. Днём столбик термометра покажет +6 до +11 градусов, местами +11,+16 градусов.

прогноз погоды

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