На это у них есть ещё несколько дней
В понедельник, 2 октября, в Бурятии завершается приём заявлений по способу получения социальных услуг в новом, 2024 году. Вообще закончиться он должен был 30 сентября, но поскольку это выходной, сроки немного продлили.
В нашей республике к таким услугам относится предоставление лекарств и медицинских изделий по рецептам, путёвки в санатории по показаниям врача, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно на поездах и электричках. Всё это – бесплатно. Вместо так называемой натуральной формы можно выбрать денежную. После 2 октября изменить решение уже не получится.
- Заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор, – рассказали в отделении социального фонда России по Бурятии.
Обращаться в само ведомство необязательно – достаточно оставить заявление на сайте СФР либо отправить его через портал Госуслуг – это до понедельника, а вот 2 октября сделать выбор получится только в клиентских службах СФП.
Рассчитывать на поддержку государства вправе льготники, в том числе – люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и чернобыльцы. В Бурятии соцуслугами охватили уже 92 тысячи человек.
- Граждане, которым впервые дали статус федерального льготника, получают набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде и они тоже могут определиться с формой их предоставления на следующий год. Исключение сделали только для ветеранов боевых действий и подвергшихся воздействию радиации – для них НСУ устанавливается в денежном выражении, – подчеркнули в соцфонде.
Жителей Бурятии поторопили с выбором формы соцуслуг
Общество, Фото:
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