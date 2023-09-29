Жителей Бурятии поторопили с выбором формы соцуслуг

На это у них есть ещё несколько дней



В понедельник, 2 октября, в Бурятии завершается приём заявлений по способу получения социальных услуг в новом, 2024 году. Вообще закончиться он должен был 30 сентября, но поскольку это выходной, сроки немного продлили.



В нашей республике к таким услугам относится предоставление лекарств и медицинских изделий по рецептам, путёвки в санатории по показаниям врача, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно на поездах и электричках. Всё это – бесплатно. Вместо так называемой натуральной формы можно выбрать денежную. После 2 октября изменить решение уже не получится.



- Заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор, – рассказали в отделении социального фонда России по Бурятии.



Обращаться в само ведомство необязательно – достаточно оставить заявление на сайте СФР либо отправить его через портал Госуслуг – это до понедельника, а вот 2 октября сделать выбор получится только в клиентских службах СФП.



Рассчитывать на поддержку государства вправе льготники, в том числе – люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и чернобыльцы. В Бурятии соцуслугами охватили уже 92 тысячи человек.



- Граждане, которым впервые дали статус федерального льготника, получают набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде и они тоже могут определиться с формой их предоставления на следующий год. Исключение сделали только для ветеранов боевых действий и подвергшихся воздействию радиации – для них НСУ устанавливается в денежном выражении, – подчеркнули в соцфонде.

