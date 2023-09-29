В Бурятии готов к вводу участок региональной дороги

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Он расположен в Бичурском районе



В Бурятии в высокой степени готовности находится участок региональной дороги Мухоршибирь – Бичура -Кяхта на перевале Заган (км 24 – км 34). Специалисты и общественники визуально осмотрели участок и выполнили замеры физических параметров дороги. Стоимость капитального ремонта десяти километров составила более 390 млн рублей.



Ремонт участка автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта с 24 по 34 км стартовал в прошлом году. Во время работ на объекте было задействовано 45-50 единиц техники и более 100 человек. Коррективы вносила непогода, были и другие сложности.



- Проектом не было предусмотрено, но мы заменили порядка 30 тысяч кубов глинистого переувлажнённого грунта. То есть в этом месте, где мы сейчас стоим, глубина замены была 6 метров, а обычно 1,5-2 метра. Если бы эти работы не провели, то вся работа была бы насмарку. Впоследствии на асфальте образовались бы пучины. Также были большие объёмы выемок скального грунта: большие валуны, глыбы. Всё разбиралось экскаваторами, резалось, гидромолот работал день и ночь. В итоге вывезли 50 тысяч кубов скального грунта, - рассказал начальник участка.



- Дорога была в гравийном исполнении, ненормативные радиусы, ненормативные продольные уклоны, проезжая часть была заужена и труднопроходима в дождливый и в зимний период. Сегодня в рамках капитального ремонта земляное полотно полностью доведено до нормативов, ликвидированы все опасные повороты, ненормативные уклоны как в продольном, так и в поперечном сечении. На 10 километрах отсыпали более 150 тысяч кубометров грунта, порядка 40 тысяч кубометров ЩПС и уложили около 30 тысяч кубометров асфальтобетонной смеси. В два слоя здесь уложен асфальт: 8 и 5 см. Устроено около 15 км барьерного ограждения, 12 водопропускных труб, нанесена дорожная разметка, кюветы укреплены бетоном, - рассказал Юрий Воробьев, замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».



В рамках капитального ремонта на участке с 24 по 34 км обустроили и остановочные площадки. На сегодняшний день все работы выполнены, участок готов к вводу.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, на сегодняшний день отремонтирован участок с 0 по 24 км дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. В следующем году приступят к работе на соседнем участке дороги с 34 по 51 км.

