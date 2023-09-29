Однако сделать с этим местные власти ничего не могут
В северобайкальском посёлке Новый Уоян жалуются на пыль, которая образуется после отсыпки дорог. Совсем рядом с ними расположены жилые дома.
- Как нам быть? Пыль стоит столбом, это не безопасно для здоровья. Невозможно дышать. Кто должен за этим следить? – поинтересовались сельчане в группе «Северобайкалье-инфо. 24/7».
Глава местной администрации Ольга Ловчая пояснила: отсыпка дорог щебнем и гранитным отсевом проводится в соответствии с утверждённым в администрации планом. Тут власти, судя по ответу, поделать ничего не могут.
- Пыль в сухое время года летит и от машин, которые едут по гравийным дорогам. Возможности предотвратить это мы не имеем в силу природных условий, – заявила Ольга Ловчая.
«Стоит столбом»: На севере Бурятии сельчане задыхаются от дорожной пыли
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