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«Стоит столбом»: На севере Бурятии сельчане задыхаются от дорожной пыли

«Стоит столбом»: На севере Бурятии сельчане задыхаются от дорожной пыли
Общество,  Фото:Минтрас Бурятии
Однако сделать с этим местные власти ничего не могут

В северобайкальском посёлке Новый Уоян жалуются на пыль, которая образуется после отсыпки дорог. Совсем рядом с ними расположены жилые дома.

- Как нам быть? Пыль стоит столбом, это не безопасно для здоровья. Невозможно дышать. Кто должен за этим следить? – поинтересовались сельчане в группе «Северобайкалье-инфо. 24/7».

Глава местной администрации Ольга Ловчая пояснила: отсыпка дорог щебнем и гранитным отсевом проводится в соответствии с утверждённым в администрации планом. Тут власти, судя по ответу, поделать ничего не могут.

- Пыль в сухое время года летит и от машин, которые едут по гравийным дорогам. Возможности предотвратить это мы не имеем в силу природных условий, – заявила Ольга Ловчая.
дороги жалобы

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