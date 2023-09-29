В районе Бурятии ударились в панику из-за слухов о закрытии детского отделения ЦРБ





Жители Баргузинского района забили тревогу из-за информации о закрытии детского отделения в центральной районной больнице (ЦРБ). Они поинтересовались, правда ли его работа скоро прекратится.



- В Баргузине ходят слухи, что закрывают роддом, инфекционное и детское отделения, – рассказали сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Будут ли это делать и если да, то по какой причине? Что, больных детей будут возить за 50 километров? А как, если не у всех есть машины?



В Минздраве РБ эту информацию опровергли. В родильном отделении, по данным ведомства, сейчас находятся четыре женщины, которые перенесли плановые и экстренные роды. Закрывать ничего не станут пока есть те, кто нуждается в медицинской помощи.



- Детское работает в штатном режиме. Сейчас его загруженность составляет 100%. Вопрос о переводе в экстренный режим актуален только при отсутствии пациентов, – подчеркнули в ведомстве.



