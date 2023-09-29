К экоакции присоединилось свыше 130 человек
Накануне активисты АНО «Событие», которую возглавляет известный в республике общественник Чингис Болотов, навели чистоту на побережье Уды в микрорайоне «Батарейка». Ранее в соцсетях присоединиться к экологической акции призвали всех желающих.
Изначально хотели собрать хотя бы 10-15 человек, а в итоге пришло более 130.
- Откликнулись студенты Бурятского республиканского индустриального техникума, БРИЭКС, колледжа ВСГУТУ, колледжей туризма и сервиса, технологий и лесопользования, активисты «Движения первых», ученики школ № 2, 37, 18, 19, 2, 49, 51, 54 и 25 и гимназии № 3, а также ДЮЦ «Безопасное детство», – рассказал Чингис Болотов на своей странице во «ВКонтакте».
Всего участники мероприятия собрали 200 с лишним мешков мусора. До этого общественники убирали мусор в Селенгинском районе– на новой смотровой площадке и так называемой стоянке Гэсэра у горы Убиенная. Среди отходов нашли и весьма неожиданные вещи, к примеру – женские сапоги и пульт от телевизора.
На берегу Уды в столице Бурятии собрали более 200 мешков мусора
Общество, Фото:
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