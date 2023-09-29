В Улан-Удэ ищут хозяев для необычного осиротевшего кота











В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о необычном котике, которому очень нужен дом и заботливые хозяева. Лексусу – именно так зовут четвероногого питомца – шесть лет.- Он умный, красивый, нежный, дружит с лотком. Даже команды знает – может принести игрушку при команде «апорт» и положить к ногам, – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Но скоро он может оказаться на улице. Хозяйка умерла, а её внук работает вахтовым методом и большую часть времени проводит не в городе.Мужчина очень обеспокоен судьбой Лексуса, но сам позаботиться о животном, увы, не может. Когда улан-удэнец отправится на вахту – неизвестно, потому котику нужно как можно быстрее найти дом. Желающие забрать его себе могут связаться с волонтёрами в официальной группе фонда во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.