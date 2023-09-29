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В Бурятии сельчане недовольны сменкой в школе

В Бурятии сельчане недовольны сменкой в школе
Общество,  Фото:«Ока-инфо.24/7»
Родителей учеников возмутило, что её приходится всё время носить с собой

Жители окинского села Орлик поинтересовались в группе «Ока-инфо.24/7», почему их детям приходится «таскать с собой сменную обувь». Они попросили разъяснить, правомерно ли это.

- Рюкзак и без этого тяжёлый, а теперь придётся каждый день носить ещё и обувь. Лишняя нагрузка на детский неокрепший позвоночник. Причём в школе не созданы условия, чтобы оставлять там уличную обувь и сменную, – негодуют сельчане.

В Орликской СОШ на это заявили, что все необходимые условия для этого есть. «Младшеклассники проходят в классы, а ученики средних и старших оставляют обувь в гардеробе. Все пакеты и сумки, куда её складывают, подписали», – подчеркнули в учебном заведении.

Ранее у жителей Кяхтинского района возникли вопросы по поводу веса рюкзаков и ранцев. У местных школьников они, по словам родителей, неподъёмные. В районном управлении образования (РУО) пояснили: согласно СанПиН, оптимальный вес рюкзака без учебников и канцелярских принадлежностей – не более 700 граммов для младшеклассников и не свыше килограмма – для учеников средних и старших классов. С содержимым – полтора килограмма для 1-2х классов, два – для 3-4х, два с половиной – для 5-6х, три с половиной – для 7-8х и четыре – для 9-11х.

Что касается одежды, в стенах учебного заведения дети обязаны носить школьную форму – если там есть такие требования.

- Совместно с классным руководителем или по согласованию с администрацией школы можно организовать в классном кабинете места для хранения спортивной, – добавили в РУО.
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