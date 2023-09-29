Главный приток Байкала продолжает подниматься
Селенга в столице Бурятии повысилась ещё на 4 сантиметра – до 131. Уда, напротив, отступила на два, до 153.
Для выхода обеих рек на пойму требуется 230, а топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно. Байкал всё на том же уровне – 457,18 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в Улан-Удэ прибавилась ещё на несколько сантиметров
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