Селенга в Улан-Удэ прибавилась ещё на несколько сантиметров

Главный приток Байкала продолжает подниматься



Селенга в столице Бурятии повысилась ещё на 4 сантиметра – до 131. Уда, напротив, отступила на два, до 153.



Для выхода обеих рек на пойму требуется 230, а топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно. Байкал всё на том же уровне – 457,18 метра по тихоокеанской системе высот.



