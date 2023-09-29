По ней уже боятся ездить автомобилисты
Жители Селенгинского района повально жалуются на состояние дороги между Гусиноозёрском и Закаменском. Своё возмущение по этому поводу они высказали накануне в группе «Селенга-инфо 24/7»
- Что там творится! Почему грейдер не проходит, почему трассу не посыпают песком? После дождя очень страшно ездить. Недавно была авария. Когда уже будет нормальная дорога? – вопрошают автомобилисты.
По их словам, после недавних осадков объездная дорога превратилась в кашу. В Минтрансе РБ пояснили: сейчас в районе идёт ремонт трассы.
- В соответствии с госконтрактом подрядчик обязан завершить его к ноябрю, – отметили в ведомстве и добавили, что объездную дорогу должны выровнять в ближайшее время.
В районе Бурятии объездная дорога превратилась в «кашу»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Главный приток Байкала продолжает подниматься
По ней уже боятся ездить автомобилисты
Её отключат в Октябрьском районе
Каждый раз они тратят на дорогу по 500 рублей
С ним основательно затянули из-за нехватки рабочих
Турнир состоится в ноябре
Его проведут в октябре
Утром местами туманы
В этом году мероприятие приурочено к празднованию столетия республики
Соревнования состоятся в эту субботу
В прошлом году от республики участвовало 36 команд
В её рамках напишут ежегодный диктант
В ней примут участие коллективы и исполнители города
Сейчас разрабатывается проектная документация
Соревнования определят лучшую дворовую команду