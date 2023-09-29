В районе Бурятии объездная дорога превратилась в «кашу»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По ней уже боятся ездить автомобилисты



Жители Селенгинского района повально жалуются на состояние дороги между Гусиноозёрском и Закаменском. Своё возмущение по этому поводу они высказали накануне в группе «Селенга-инфо 24/7»



- Что там творится! Почему грейдер не проходит, почему трассу не посыпают песком? После дождя очень страшно ездить. Недавно была авария. Когда уже будет нормальная дорога? – вопрошают автомобилисты.



По их словам, после недавних осадков объездная дорога превратилась в кашу. В Минтрансе РБ пояснили: сейчас в районе идёт ремонт трассы.



- В соответствии с госконтрактом подрядчик обязан завершить его к ноябрю, – отметили в ведомстве и добавили, что объездную дорогу должны выровнять в ближайшее время.

