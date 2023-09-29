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В районе Бурятии объездная дорога превратилась в «кашу»

В районе Бурятии объездная дорога превратилась в «кашу»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По ней уже боятся ездить автомобилисты

Жители Селенгинского района повально жалуются на состояние дороги между Гусиноозёрском и Закаменском. Своё возмущение по этому поводу они высказали накануне в группе «Селенга-инфо 24/7»

- Что там творится! Почему грейдер не проходит, почему трассу не посыпают песком? После дождя очень страшно ездить. Недавно была авария. Когда уже будет нормальная дорога? – вопрошают автомобилисты.

По их словам, после недавних осадков объездная дорога превратилась в кашу. В Минтрансе РБ пояснили: сейчас в районе идёт ремонт трассы.

- В соответствии с госконтрактом подрядчик обязан завершить его к ноябрю, – отметили в ведомстве и добавили, что объездную дорогу должны выровнять в ближайшее время.
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