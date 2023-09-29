Каждый раз они тратят на дорогу по 500 рублей
Жители прибайкальского села Горячинск пожаловались на сложности при получении бесплатных лекарств. Одна из сельчанок рассказала, что такие медикаменты положены ей для лечения ребёнка.
- Рецепт выписывает фельдшер, но получать их надо в Турке. Для этого мне приходится ездить на такси, а это – 500 рублей туда и обратно. Теряется весь смысл, что препараты отпускают бесплатно, – рассказала она. – Почему нельзя хранить часть рецептурных лекарств в фельдшерском пункте в Горячинске?
Главный врач центральной районной больницы Зоригто Жамбалов пояснил: в ФАП в Горячинске отсутствует лицензия на фармацевтическую деятельность.
- У фельдшера нет допуска к выписке и хранению лекарств, – цитирует главврача «Прибайкалье-инфо.24/7».
Однако выход, по его словам, всё же есть.
- Фельдшер по телефону может передать педиатру в Турке, чтобы она выписала необходимые препараты, имеющиеся в наличии , отпустила по рецепту и отправила с водителем в Горячинск, – отметил Зоригто Жамбалов.
В Бурятии сельчанам приходится ездить за бесплатными лекарствами на такси
Общество, Фото:
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