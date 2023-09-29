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В селе Бурятии сорвали строительство поликлиники

В селе Бурятии сорвали строительство поликлиники
Общество,  Фото: telegram-канал «Инфраструктура Бурятии»
С ним основательно затянули из-за нехватки рабочих

В еравнинском селе Сосново-Озёрское сорвали сроки строительства новой школы и поликлиники. Занималось им ООО «Витим». Возводить СОШ начали ещё в марте 2022-го, а завершить должны были летом, в июне. Но подрядчик не успел сделать всё вовремя из-за нехватки рабочей силы. В итоге контракт с ним решили расторгнуть.

ООО не достроило и поликлинику на 150 посещений. Работы стартовали в мае и за всё это время соорудили только фундамент до перекрытия на отметке «ноль». Теперь за объект взялась новая подрядная организация, с которой на минувшей неделе заключили контракт. А накануне начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов встретился с её представителями, обсудил сроки, поставку материалов и дальнейшие планы. Рабочие уже приступили к устройству перекрытий и колонн.

- Решили вопросы по конструктиву и генплану. Вместе с администрацией района определили точки присоединения к инженерным сетям. Новой подрядной организации предстоит в короткие сроки достроить объект и до конца года ввести его в эксплуатацию, – подчеркнул Урбанов.
строительство поликлиника

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