Утром местами туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +12,+17, местами +6,+11.
В Улан-Удэ дождей не ожидается. Утром туманно. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днём +14,+16.
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, Фото:
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