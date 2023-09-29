29 сентября

28 сентября

Популярное

В Бурятии преимущественно без осадков

В Бурятии преимущественно без осадков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром местами туманы

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +12,+17, местами +6,+11.

В Улан-Удэ дождей не ожидается. Утром туманно. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днём +14,+16.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ развернётся фестиваль в честь балерины Бурятии
В Улан-Удэ развернётся фестиваль в честь балерины Бурятии
Общество, 28.09.2023
В этом году мероприятие приурочено к празднованию столетия республики
В Чите разыграют кубок по бурятской стрельбе из лука
В Чите разыграют кубок по бурятской стрельбе из лука
Общество, 28.09.2023
Соревнования состоятся в эту субботу
Бурятия присоединится к всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе
Бурятия присоединится к всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе
Общество, 28.09.2023
В прошлом году от республики участвовало 36 команд
В Улан-Удэ проведут неделю бурятского языка
В Улан-Удэ проведут неделю бурятского языка
Общество, 28.09.2023
В её рамках напишут ежегодный диктант
В Улан-Удэ состоится акция «Мой дом – Россия»
В Улан-Удэ состоится акция «Мой дом – Россия»
Общество, 28.09.2023
В ней примут участие коллективы и исполнители города
В Улан-Удэ реконструируют здание поисково-спасательной службы
В Улан-Удэ реконструируют здание поисково-спасательной службы
Общество, 28.09.2023
Сейчас разрабатывается проектная документация
В Бурятии стартует футбольный чемпионат
В Бурятии стартует футбольный чемпионат
Общество, 28.09.2023
Соревнования определят лучшую дворовую команду
В нацпарке Забайкалья рассказали об осенних птицах
В нацпарке Забайкалья рассказали об осенних птицах
Общество, 28.09.2023
На озёрах ещё остаются утки и околоводные птицы
Иркутск превратят в «Ледовый город»
Иркутск превратят в «Ледовый город»
Общество, 28.09.2023
В столице области пройдёт фестиваль ледовых фигур
Дзюдоисты Бурятии отличились на межрегиональном турнире
Дзюдоисты Бурятии отличились на межрегиональном турнире
Общество, 28.09.2023
Юные спортсмены завоевали 8 медалей соревнований
В Бурятии посоревновались в чтении стихов Намжила Нимбуева
В Бурятии посоревновались в чтении стихов Намжила Нимбуева
Общество, 28.09.2023
Награждение конкурса чтецов провели в рамках Книжного салона
В Бурятии стартовала всероссийская олимпиада школьников
В Бурятии стартовала всероссийская олимпиада школьников
Общество, 28.09.2023
Школьный этап проводится среди учащихся 4-11 классов
На домах Иркутска появилось девять новых муралов
На домах Иркутска появилось девять новых муралов
Общество, 28.09.2023
Среди них «Космонавт» и «Душа Сибири»
Глава Бурятии наградил педагогов дошкольного образования
Глава Бурятии наградил педагогов дошкольного образования
Общество, 28.09.2023
В республике воспитателей поздравили с профессиональным праздником

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^