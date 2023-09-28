Жители микрорайона Улан-Удэ страдают из-за ржавой воды

Жители улан-удэнского микрорайона Стеклозавод жалуются на ржавую воду, которая течёт из кранов в их квартирах. С такой проблемой столкнулись несколько домов на улицах Воронежская и Керамическая
Началось всё после реконструкции тепломагистрали № 3, рассказали в региональном отделении Народного фронта.
- Вот уже месяц ни помыться, ни постирать люди не могут. Ресурсники уверяют, что чистят водоснабжающие системы, – отмечают общественники.
Пользоваться такой водой стеклозаводчанам не советуют. А в Роспотребнадзоре жалобы принимают только лично или по электронной почте. Местные жители пожаловались «фронтовикам», а те, в свою очередь, обратились к властям. Добиться перерасчёта за воду со ржавчиной улан-удэнцам не удаётся больше недели.
- Вот как в такой мыться? Платим-то за неё немаленькие деньги. Кому жаловаться? – возмущались гусиноозёрцы в группе «Селенга-инфо.24/7».
В МУП «Тепловые сети» пояснили, что в населённом пункте открытая система теплоснабжения – то есть вода для ГВС берётся из системы отопления. А ржавой она становится из-за окисления железа под воздействием кислорода и влаги. В ходе него образуются оксиды железа или иначе – ржавчина, которая «растворяется» в воде, меняя её цвет.
- Когда вода движется по трубам в обычном режиме, металл практически не окисляется, – подчеркнули в МУП. – Окисление трубопроводов происходит из-за застоя жидкости в трубах – даже тех, которые промыли в рамках подготовки к отопительному сезону. Это трубопроводы систем отопления в многоквартирных домах и квартальные – в частном секторе. Причина появления мутной горячей воды из крана при запуске отопления – результат включения в работу дополнительных трубопроводов, которые не участвовали в схеме подачи ГВС.