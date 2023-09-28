Жители микрорайона Улан-Удэ страдают из-за ржавой воды





- Когда вода движется по трубам в обычном режиме, металл практически не окисляется, – подчеркнули в МУП. – Окисление трубопроводов происходит из-за застоя жидкости в трубах – даже тех, которые промыли в рамках подготовки к отопительному сезону. Это трубопроводы систем отопления в многоквартирных домах и квартальные – в частном секторе. Причина появления мутной горячей воды из крана при запуске отопления – результат включения в работу дополнительных трубопроводов, которые не участвовали в схеме подачи ГВС.



