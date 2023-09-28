В «Водоканале» объяснили, как оно попадает на очистные
Жителям бурятской столицы рассказали, куда отправляется всё, что они спускают в унитаз. Как выяснилось, из квартир стоки попадают в домовые канализационные сети, а далее – в систему городских труб и коллекторов.
- Городская канализация имеет промежуточные насосные станции, которые обеспечивают постепенный ток стоков по направлению к городским очистным сооружениям, – отметили в МУП «Водоканал».
В Улан-Удэ есть две независимые системы водоотведения. Это это правобережные и левобережные очистные. Принцип их работы соответствует работе тpaдициoннoй тexнoлoгичecкoй cxeмы пoлнoй биoлoгичecкoй oчиcтки.
- Пpoиcxoдящиe здecь пpoцeccы cpoдни caмooчищeнию в ecтecтвeнныx вoдoёмax – peкax и oзёpax, oднaкo их скорость мнoгoкpaтнo yвeличeнa с помощью cпeциaльнo paзpaбoтaнных тexнoлoгий, – подчеркнули в МУП.
Улан-удэнцам рассказали, куда уходит содержимое унитазов
Общество, Фото:
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