28 сентября

27 сентября

Популярное

В Бурятии стартует футбольный чемпионат

В Бурятии стартует футбольный чемпионат
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования определят лучшую дворовую команду

В эти выходные в Улан-Удэ начнётся чемпионат Детской футбольной лиги среди дворовых команд. В турнире примут участие команды 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения, сообщает пресс-служба ДФЛ.

Сегодня, 28 сентября в федерации футбола РБ состоялась судейская коллегия. В ней также участвовали представители команд, желающих сыграть на турнире.

Отметим, что в сентябре в Бурятии стартовал проект «Футбол в школе». Его участниками стали 24 школы республики. В школах, которые принимают участие в проекте, введены уроки физкультуры с элементами футбола, а также внеурочные занятия по футболу.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия футбол дворовые игры чемпионат дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутск превратят в «Ледовый город»
Иркутск превратят в «Ледовый город»
Общество, 28.09.2023
В столице области пройдёт фестиваль ледовых фигур
Дзюдоисты Бурятии отличились на межрегиональном турнире
Дзюдоисты Бурятии отличились на межрегиональном турнире
Общество, 28.09.2023
Юные спортсмены завоевали 8 медалей соревнований
В Бурятии посоревновались в чтении стихов Намжила Нимбуева
В Бурятии посоревновались в чтении стихов Намжила Нимбуева
Общество, 28.09.2023
Награждение конкурса чтецов провели в рамках Книжного салона
В Бурятии стартовала всероссийская олимпиада школьников
В Бурятии стартовала всероссийская олимпиада школьников
Общество, 28.09.2023
Школьный этап проводится среди учащихся 4-11 классов
На домах Иркутска появилось девять новых муралов
На домах Иркутска появилось девять новых муралов
Общество, 28.09.2023
Среди них «Космонавт» и «Душа Сибири»
Глава Бурятии наградил педагогов дошкольного образования
Глава Бурятии наградил педагогов дошкольного образования
Общество, 28.09.2023
В республике воспитателей поздравили с профессиональным праздником
Ушуисты Бурятии завоевали 39 медалей в Санкт-Петербурге
Ушуисты Бурятии завоевали 39 медалей в Санкт-Петербурге
Общество, 28.09.2023
Спортсмены успешно выступили на кубке России и всероссийских соревнованиях
Району Бурятии выделят допсредства для пассажирских авиаперевозок
Району Бурятии выделят допсредства для пассажирских авиаперевозок
Общество, 28.09.2023
В Баунтовском районе совершат ещё 8 перелётов
В Бурятии насчитали 3 тысячи воспитателей
В Бурятии насчитали 3 тысячи воспитателей
Общество, 28.09.2023
На одного такого специалиста приходится 15 ребятишек
В Бурятии пообещали помочь семье, оставшейся в доме-развалюхе
В Бурятии пообещали помочь семье, оставшейся в доме-развалюхе
Общество, 28.09.2023
Людям, стоящим в очереди на жильё, дадут временное 
В Улан-Удэ осуждённый за три дня отреставрировал икону
В Улан-Удэ осуждённый за три дня отреставрировал икону
Общество, 28.09.2023
Работа выполнялась в рамках конкурса 
«Поезд здоровья» на вокзалах в Улан-Удэ и Иркутске принял почти 400 пациентов
«Поезд здоровья» на вокзалах в Улан-Удэ и Иркутске принял почти 400 пациентов
Общество, 28.09.2023
Тысячный пациент из столицы Бурятии в подарок получил тонометр 
И.о. прокурора Бурятии провёл приём граждан
И.о. прокурора Бурятии провёл приём граждан
Общество, 28.09.2023
Люди рассказали о своих проблемах 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^