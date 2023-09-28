В Бурятии стартует футбольный чемпионат

Соревнования определят лучшую дворовую команду



В эти выходные в Улан-Удэ начнётся чемпионат Детской футбольной лиги среди дворовых команд. В турнире примут участие команды 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения, сообщает пресс-служба ДФЛ.



Сегодня, 28 сентября в федерации футбола РБ состоялась судейская коллегия. В ней также участвовали представители команд, желающих сыграть на турнире.



Отметим, что в сентябре в Бурятии стартовал проект «Футбол в школе». Его участниками стали 24 школы республики. В школах, которые принимают участие в проекте, введены уроки физкультуры с элементами футбола, а также внеурочные занятия по футболу.



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