В Бурятии под опеку передали почти 2500 детей

Почти треть из них проживает в Улан-Удэ



С начала года 2492 ребёнка в Бурятии передали опекунам, и почти треть из них – 879 – в Улан-Удэ. Под предварительной опекой сегодня находятся 158 ребятишек.



Всего же в республике насчитывается 4889 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В учреждениях, подведомственных Минсоцзащиты Бурятии, воспитываются 348 несовершеннолетних.

