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В Бурятии под опеку передали почти 2500 детей

В Бурятии под опеку передали почти 2500 детей
Общество,  Фото:Pixabay.com
Почти треть из них проживает в Улан-Удэ

С начала года 2492 ребёнка в Бурятии передали опекунам, и почти треть из них – 879 – в Улан-Удэ. Под предварительной опекой сегодня находятся 158 ребятишек.

Всего же в республике насчитывается 4889 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В учреждениях, подведомственных Минсоцзащиты Бурятии, воспитываются 348 несовершеннолетних.
дети опекуны

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