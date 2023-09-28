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В нацпарке Забайкалья рассказали об осенних птицах

В нацпарке Забайкалья рассказали об осенних птицах
Общество,  Фото:pixabay.com
На озёрах ещё остаются утки и околоводные птицы

В национальном парке Алханай Забайкальского края наступила «золотая» осень. В последней декаде сентября на озёрах ещё можно встретить стайки водоплавающих и околоводных птиц.

Как рассказал научный сотрудник нацпарка Евгений Малков, молодые утки отмечены небольшими стайками на Краснояровском озере и Шивиинских озёрах. В основном это кряква, серая утка, чирок-свистунок. Ещё заметен и огарь, хорошо различимый среди уток. Также хорошо заметны серая цапля, обычно стоящая по берегам, и лысуха, похожая на утку тёмная птица с белой бляшкой на лбу.

Кулики по большей части уже пролетели, и лишь один песочник встречен на Краснояровском озере. Мелкие воробьеобразные у Краснояровского озера представлены рогатыми жаворонками и белыми трясогузками. Чуть ближе к лесу уже можно встретить стайки чечёток и овсянок-крошек – эти птицы появляются здесь поздней осенью.

- В лесу картина более оживлённая. Например, в районе Источника обычны бурундуки, синицы, поползни, сойки, белки – все они знают, что здесь их могут всегда подкормить. В это время ещё не улетели сибирская горихвостка и малая мухоловка, а остальные виды являются оседлыми, и именно они сейчас очень заметны в окрестных лесах: сойки, рябчики, дятлы (большой и желна), поползни, синицы (большая, пухляк, гаичка, ополовник), клесты и другие, - пояснил Евгений Малков.

Алханай Агинский Бурятский округ национальный парк птицы природа

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