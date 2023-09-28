Улан-удэнцам предлагают проголосовать за бесплатный Wi-Fi

Он может появиться в нескольких общественных местах
Жителей бурятской столицы приглашают поучаствовать в опросе, посвящённом оборудованию бесплатных зон Wi-Fi на общественных территориях в Улан-Удэ. Он продлится до 30 сентября.
Чтобы отдать свой голос за то или иное место, нужно зайти на портал Госуслуг https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, затем – в раздел «Опросы» , далее – «Перейти ко всем опросам» – «Местные» и выбрать тему опроса или кликнуть по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/364228/
Второй способ – зайти на сайт городской администрации https://ulan-ude-eg.ru/, нажать на главной странице виджет «Мой выбор, моё будущее» и «Участвовать». После выберите интересующий опрос. Система перенаправит вас на сайт https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, где так же нужно авторизоваться.
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Он может появиться в нескольких общественных местах
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