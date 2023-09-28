28 сентября

27 сентября

Популярное

Улан-удэнцам предлагают проголосовать за бесплатный Wi-Fi

Улан-удэнцам предлагают проголосовать за бесплатный Wi-Fi
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он может появиться в нескольких общественных местах

Жителей бурятской столицы приглашают поучаствовать в опросе, посвящённом оборудованию бесплатных зон Wi-Fi на общественных территориях в Улан-Удэ. Он продлится до 30 сентября.

Чтобы отдать свой голос за то или иное место, нужно зайти на портал Госуслуг https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, затем – в раздел «Опросы» , далее – «Перейти ко всем опросам» – «Местные» и выбрать тему опроса или кликнуть по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/364228/

Второй способ – зайти на сайт городской администрации https://ulan-ude-eg.ru/, нажать на главной странице виджет «Мой выбор, моё будущее» и «Участвовать». После выберите  интересующий опрос. Система перенаправит вас на сайт https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, где так же нужно авторизоваться.
интернет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии под опеку передали почти 2500 детей
В Бурятии под опеку передали почти 2500 детей
Общество, 28.09.2023
Почти треть из них проживает в Улан-Удэ
Улан-удэнцам предлагают проголосовать за бесплатный Wi-Fi
Улан-удэнцам предлагают проголосовать за бесплатный Wi-Fi
Общество, 28.09.2023
Он может появиться в нескольких общественных местах

Бурятия бьёт собственные рекорды по урожаю картофеля
Бурятия бьёт собственные рекорды по урожаю картофеля
Общество, 28.09.2023
На урожайность также повлияла погода 
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО мобилизованным
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО мобилизованным
Общество, 28.09.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Улан-Удэ новые дома начнут строить по единому архитектурному дизайну
В Улан-Удэ новые дома начнут строить по единому архитектурному дизайну
Общество, 28.09.2023
Новые требования должны облегчить работу проектировщиков и украсить город
В Бурятии дронам «развяжут крылья»
В Бурятии дронам «развяжут крылья»
Общество, 28.09.2023
Их запретят запускать только над некоторыми объектами
В администрациях на севере Бурятии не было табличек со шрифтом Брайля
В администрациях на севере Бурятии не было табличек со шрифтом Брайля
Общество, 28.09.2023
Восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности
Жительницу Бурятии седьмой год переселяют из дома-развалюхи
Жительницу Бурятии седьмой год переселяют из дома-развалюхи
Общество, 28.09.2023
Она уже боится оставаться в ветхой постройке
В Бурятии появилось более 2 тысяч новых домов
В Бурятии появилось более 2 тысяч новых домов
Общество, 28.09.2023
Активнее всего в республике застраиваются пригородные районы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^