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В лесу в Бурятии нашли стиральную машинку и пылесос

В лесу в Бурятии нашли стиральную машинку и пылесос
Общество,  Фото:РАЛХ
Там устроили стихийную свалку

Недавно сотрудники Заудинского лесхоза и лесничества вместе с представителями республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) и общественным инспектором Олегом Москвитиным ликвидировали стихийную свалку в лесу. Всего оттуда вывезли 15 кубов мусора.

Неизвестные оставляли на несанкционированном полигоне шифер, разнообразные вещи, стеклянные бутылки и банки, ходунки, а кто-то даже выбросил там стиральную машину и пылесос.

- Люди вывозят отходы в лес, не задумываясь о последствиях. Это далеко не так безобидно, как кажется, – рассказали участники экоакции. – Выброшенный мусор может стать причиной отравления, если в организм попадут опасные тяжёлые металлы. В частности, их накапливают съедобные грибы. Никакая термическая обработка не избавит от них дикоросы.

Потому дары природы – грибы и ягоды, которые растут около свалок, считаются опасными. Собирать такие нельзя, предупредили в РАЛХ.
мусор Лес РАЛХ

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